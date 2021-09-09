В мире появился новый миллиардер

На фоне мирового бума электромобилей акции южнокорейской химической компании Chunbo выросли на 69,79 процента за последний год, что позволило ее основателю и генеральному директору Ли Санг-рюлю сильно разбогатеть. О появлении нового миллиардера сообщает Forbes.

60-летний Ли является крупнейшим акционером Chunbo, владеющим почти 34 процентами акций. Его жена, по совместительству второй генеральный директор компании, владеет 10 процентами. Примерно такой же процент делят между собой две их дочери. Forbes оценивает собственный капитал семьи Ли в 1,2 миллиарда долларов.

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Химическая компания Chunbo в южнокорейском городе Чхунджу производит вещества, которые позволяют литий-ионным аккумуляторам, используемым в электромобилях, увеличить срок службы и реже разряжаться. В списке клиентов компании числятся китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology и Samsung SDI, входящий в группу компаний конгломерата Samsung и отвечающая за создание аккумуляторов. Chunbo также производит химические вещества, используемые для производства дисплеев, фармацевтических препаратов и полупроводников.

Компания сообщила, что в 2020 году выручка выросла на 15 процентов до 155,5 миллиарда вон (131,7 миллиона долларов), а чистая прибыль увеличилась на 19 процентов до 27,4 миллиарда вон (23,2 миллиона долларов). Ожидается, что в 2021 году выручка Chunbo составит 250 миллиардов вон (214 миллионов долларов), при этом на сектор, обслуживающий производство аккумуляторов, будет приходиться около 70 процентов выручки группы.

По данным Forbes, состояние других миллиардеров по всему миру также резко возросло на фоне бума электромобилей, что связано с ужесточением правил по регулированию вредных выборов по всему миру. На этом фоне показательным стал успех главы Tesla Илона Маска, который в начале 2021 года ненадолго обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса, став самым богатым человеком в мире. По состоянию на 9 сентября Маск занимает разные позиции в разных рейтингах: в Forbes предприниматель держит вторую строчку, а в Bloomberg — первую.