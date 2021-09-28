В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Основатель Amazon Джефф Безос уступил главе Tesla Илону Маску лидерство в рейтинге Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

Состояние Маска выросло на 1,89 процента и теперь оценивается в 203,4 миллиарда долларов. Второе место занимает Безос (197,7 миллиарда долларов), третье — основатель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (175,7 миллиарда). В рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg также лидирует Маск.

Значительную часть состояния Маска составляют акции Tesla. По итогам торгов 27 сентября они выросли почти на два процента до 790 долларов за штуку. В ходе премаркета 28 сентября ценные бумаги торгуются по 791,36 доллара за единицу.

Лучшими среди россиян в рейтинге Forbes Real-Time стали глава «Северстали» Алексей Мордашов (30,7 миллиарда долларов, 50-е место в рейтинге), председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (29,9 миллиарда, 52-е) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (27,7 миллиарда, 57-е). Всего в сотню богатейших людей планеты вошли семеро россиян.