Маск раскритиковал свою любимую криптовалюту

Глава Tesla Илон Маск раскритиковал политику создателей Dogecoin и заявил, что комиссия за сделки с этой криптовалютой должна стать меньше, чтобы ее можно было чаще использовать при розничных покупках, сообщает Bloomberg.

«Крайне важно, чтобы комиссии Doge упали, чтобы сделать такие вещи, как покупка кинофильмов, жизнеспособными», — написал Маск в своем аккаунте в Twitter. Так предприниматель отреагировал на планы крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment принимать к оплате криптовалюту, вдохновленную популярным мемом с собакой сиба-ину.

Один из создателей Dogecoin Билли Маркус, на данный момент уже вышедший из проекта, согласился с твитом основателя Tesla. Он призвал разработчиков выпустить обновление программного обеспечения, которое позволит снизить комиссии «по умолчанию».

В мае Маск присоединился к команде Dogecoin, которую ранее назвал своей любимой криптовалютой, для работы над «повышением эффективности системных транзакций». После этого шага один из создателей «мемной» валюты Джексон Палмер назвал основателя SpaceX «самовлюбленным аферистом».

Генеральный директор AMC Entertainment Адам Арон недавно провел опрос в Twitter, в котором хотел узнать мнение подписчиков по поводу принятия Dogecoin для оплаты билетов в кино. Глава корпорации заявил, что 140 тысяч человек, или 77 процентов опрошенных, проголосовали за принятие этой криптовалюты. Ранее в сентябре стало известно, что к концу 2021 года AMC позволит клиентам оплачивать покупки с помощью Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Кроме того, на «мемную» валюту делает большие ставки крупнейшая брокерская фирма Robinhood, ставшая популярной благодаря отсутствию комиссий за совершение транзакций. Недавно компания начала тестировать криптовалютный кошелек, с помощью которого клиенты смогут управлять всеми своими криптоактивами. Новшество коснулось держателей Dogecoin, Bitcoin и Ethereum.