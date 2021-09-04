Маск одним словом отреагировал на реформу Dogecoin

Илон Маск отреагировал на изменения в блокчейн сети криптовалюты Dogecoin. В соцсети Twitter глава Tesla ответил одному из пользователей, который подробно приводил нововведения внутри криптовалюты-мема. Внимание на это обратило издание Forbes.

В своем Twitter Маск не раз упоминал криптовалюту-мем, влияя на ее курс. На этот раз анонимный пользователь написал в своем микроблоге о новой реформе в блокчейн сети криптовалюты Dogecoin. Пользователь заявил, что сети необходимо больше новых узлов, которые помогут обезопасить ее и поспособствуют снижению комиссии. «После роста доли новых устройств обновление будет выпущено», — добавил аноним. На его твит Маск отреагировал одним словом — «важно».

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

В 2021-м предприниматель стал одним из главных сторонников Dogecoin, чем вызвал гнев в биткоин-сообществе. В июле, во время живой дискуссии с создателем Twitter Джеком Дорси и крупным инвестором в Tesla и биткоин Кэти Вуд, Маск подробно остановился на выдвинутых им ранее идеях по использованию Dogecoin и Ethereum для «максимальной скорости транзакций и снижения транзакционных затрат». «Может быть, есть некоторые достоинства в объединении чего-то вроде Ethereum и Dogecoin», — сказал Маск, дав понять, что у него есть токены Ethereum в дополнении к имеющимся биткоинам и Dogecoin.

В начале 2021 года Tesla купила биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов и продолжает держать их на своем балансе. Несмотря на такую поддержку этой криптовалюты, в мае компания приостановила продажу электромобилей за биткоины из-за его неэкологичного способа получения. Биткоин потребляет слишком много грязной энергии от угольных электростанций. Но Tesla заявила, что, «скорее всего», снова возобновит продажу электрокаров в биткоинах.