Щенок Маска взвинтил курс криптовалюты

Новый щенок основателя и главы Tesla Илона Маска японской породы сиба-ину невольно взвинтил курс мем-токена Shiba Floki, в честь которого был назван, спровоцировав его резкий рост. Это произошло после публикации в Twitter Маска, в которой предприниматель сообщил о покупке собаки и сопроводил сообщение ее фотографией.

«Флоки [кличка щенка] прибыл», — написал Маск. На момент написания материала токен Shiba Floki подорожал на 934 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные портала CoinGecko. Стоимость одного токена равнялась 0,000000005964 доллара.

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В свою очередь, другой прототип криптовалюты Floki Inu подорожал на 85,7 процента — до 0,00003452 доллара. На пике рост его стоимости достигал 139 процентов.

О намерении купить щенка породы сиба-ину и назвать его Флоки в честь мем-токена Маск рассказывал в марте, а затем напоминал в июне. В начале года он уже провоцировал резкий рост стоимости мем-токена DogeCoin, появившегося в 2013 году и названного в честь выдуманной собаки породы сиба-ину.

Обычно токенами называют либо криптовалютные аналоги акций, выпускаемые компаниями для привлечения финансирования, либо прототип будущей криптовалюты. Однако мем-токены не имеют под собой никакой ценности, которая могла бы выступать их обеспечением, и большинство из них не станут в будущем полноценной криптовалютой. Тем не менее, некоторые из них используются в качестве инструмента для спекуляционных сделок из-за переменчивой стоимости, которая достигается в том числе за счет действий и высказываний Маска.

