Основатель SpaceX ответил на приглашение Рогозина в гости

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на приглашение в Россию генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Под постом Рогозина в Twitter он поблагодарил российского коллегу за приглашение, а так же спросил, какой чай он предпочитает пить.

Ранее в интервью телеканалу CNN глава «Роскосмоса» рассказал, что его впечатлила растущая индустрия космического туризма в США, включая Virgin Galactic и Blue Origin, а также похвалил основателя SpaceX за реализацию своих идей и мыслей. Кроме того, он пригласил Маска в свой дом в России, чтобы тот стал «гостем его семьи». По его словам, он бы хотел обсудить с миллиардером «исследование вселенной, внеземную жизнь и то, как можно использовать космос для сохранения жизни на Земле». «Я уже поставил чайник на огонь», — заявил Рогозин.

Встреча Илона Маска с внуком Сергея Королева

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Ранее Маск, известный своим уважительным отношением к создателю советской космонавтики Сергею Королеву, встретился в США его внуком Андреем и провел для него экскурсию по SpaceX. Внук известного конструктора рассказал, что его встретили «по-королевски» и поблагодарил миллиардера за незабываемую встречу.

По его словам, они с сыном прилетели на личном самолете Маска и приземлились в аэропорту, оборудованном прямо на заводе. Королевым показали внутреннее устройство завода, цеха, персонал и оборудование. Андрей Королев был восхищен высокотехническим оснащением SpaceX, а также отметил, что на сборке деталей SpaceX трудятся молодые и очень мотивированные сотрудники.

Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск! Андрей Королев благодарность за приглашение на завод SpaceX

Возможный визит Маска в Россию

Помимо приглашения к себе домой генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что Илона Маска могут пригласить на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Он добавил, что с Восточного планируют запустить новый пилотируемый корабль «Орел». Первый тестовый полет намечен на декабрь 2023 года.

Кроме того, генеральный Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев заявлял, что корпорация планирует брать пример с американской компании SpaceX. Вероятно, Дмитрию Рогозину во время личной встречи

с Илоном Маском удастся не только провести с ним душевную беседу за чаепитием, но и обменяться полезным опытом.

Чтобы избежать долгостроя, я предлагаю видоизменить организационную структуру работ по станции. Я слежу за деятельностью Илона Маска, есть у него определенные вещи, которые и нам было бы очень неплохо внедрить. Речь о том, что он убедил НАСА позволить ему работать так, как он определил сам, с тем объемом испытаний, которые сам себе прописал Владимир Соловьев, генеральный конструктор РКК «Энергия» о полезном опыте SpaceX

Соловьев также отметил подход Маска к рискам и неудачам, заявив, что тот платит за все из своего кармана. Подытожив он заявил о необходимости провести переоценку всей системы создания российской ракетно-космической техники.