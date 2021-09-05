Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука создателя советской космонавтики

Миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск встретился в США с Андреем Королевым, внуком создателя советской космонавтики Сергея Королева. Об этом Королев рассказал в своем Facebook.

«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!» — написал Андрей.

Маск известен своим уважительным отношением к Сергею Королеву. В частности, 12 января он на русском языке прокомментировал запись «Роскосмоса» в Twitter, посвященную дню рождения конструктора. «Он был великолепен», — написал он.

В июле 2020 года Маск назвал советского конструктора ракетно-космических систем Королева «одним из лучших». Пользователь аккаунта Rogozin в Twitter, в настоящее время занимаемого гендиректором «Роскомоса» Дмитрием Рогозиным, в ответ на данное заявление уточнил, что Королев «был самым лучшим».