США прекратили закупки российских ракетных двигателей РД-180, которые используются для ракет Atlas V. Об этом сообщил исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, передает The Verge.

Причиной названо завершение продажи ракет. Они будут полностью выведены из эксплуатации в середине 2020-х годов, до этого ULA, альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin запланировали еще 29 запусков в интересах Минобороны США, NASA, Amazon и других коммерческих заказчиков.

На этом все. Все ракеты проданы. Мы заблаговременно закупили РД-180, так что я могу прекратить эти отношения [с Россией] и не зависеть [от нее], как просил нас конгресс Тори Бруно Фото: @torybruno

Каковы альтернативы?

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В настоящее время США закупили 122 двигателя РД-180, часть из них находится на складах, три или четыре установлены на ракетах Atlas V, которые совершат будущие миссии.

Издание отмечает, что вместо ракет с российскими двигателями ULA начнет устанавливать более дешевые BE-4 на Vulcan Centaur, которые разрабатывает компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса. Они работают на кислороде и металле.

Издание отмечает, что в последнее время новые разработки, в том числе компании Space X Илона Маска подорвала планы United Launch Alliance на государственные контракты на пуски, поскольку многоразовая ракета Falcon 9 оказалась дешевле, чем Atlas V.

100 миллионов долларов стоит одна миссия Atlas V в то время как полет Falcon 9 обходится примерно в 62 миллиона долларов

В феврале 2019 года глава SpaceX Илон Маск показал результаты тестирования двигателя Raptor, заявив, что по уровню давления в камере сгорания данный силовой агрегат превзошел российский ракетный двигатель РД-180. На это главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» Петр Левочкин отметил, что для метановых двигателей, к которым относится Raptor, «такой уровень давления в камере сгорания не является чем-то выдающимся».

Реакция в России

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook прокомментировал отказ американской фирмы от российских двигателей. Он отметил, что компания имеет запас для обеспечения пусков.

У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству. А по двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся Дмитрий Рогозин Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

В апреле «Роскосмос» сообщил, что Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» передало американской стороне последние шесть двигателей РД-180.

Военный эксперт Игорь Коротченко в интервью «ПолитРоссии» заявил, что США будет сложно найти аналог российским двигателям РД-180. Он выразил уверенность, что мнение Запада об ущербе для российских предприятий, в частности «Энергомаш», преувеличено, в то время как двигатель имеет безупречную репутацию.

Коротченко уточнил, что американским разработчикам придется постараться, чтобы найти замену, к тому же, дополнительные затраты на создание собственного аналога серьезно превысят расходы на покупку двигателей у России, поэтому «они лишь сделали себе дороже».

Конечно, предприятию придется искать новые рынки сбыта, чтобы покрыть образовавшиеся убытки. Но я не вижу в этом проблемы. В конце концов, они же производят еще и двигатель РД-181, который закупает другой американский подрядчик — там контракт, насколько я понимаю, не закончен. Без контрактов не останемся Игорь Коротченко Фото: @i_korotchenko

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал санкции США и заявил, что они подрывают рынок свободных космических запусков. Он добавил, что Соединенные Штаты планируют с 1 января 2023 года юридически закрепить правило о запрете на запуск российскими ракетами космических аппаратов с комплектующими из США, а де-факто это уже существует на практике.