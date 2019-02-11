Двигатель Илона Маска оказался лучше РД-180

Глава компании SpaceX Илон Маск показал результаты тестирования двигателя Raptor. По уровню давления в камере сгорания агрегат оказался лучше российского РД-180, сообщил бизнесмен в Twitter.

«Raptor достиг 268,9 бара на сегодняшних тестах, побив тем самым предыдущий рекорд, установленный удивительным российским двигателем РД-180», — пишет Маск. Согласно характеристикам, давление внутри камеры сгорания РД-180 составляет 266,7 бара.

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Первые огневые испытания самого тяговооруженного (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) в мире ракетного двигателя Raptor прошли в начале февраля. Raptor работает на жидких метане и кислороде. Двигатель получат ракета Super Heavy и корабль Starship.

РД-180 разрабатывались и производились НПО «Энергомаш» в интересах американских заказчиков и используются на ракетах Atlas 5. В 2018 году планировалось поставить 11 силовых агрегатов. Также в августе прошлого года был представлен проект российской сверхтяжелой ракеты с шестью боковыми блоками, оснащенными РД-171, и центральным блоком с РД-180.

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