Глава «Роскосмоса» раскритиковал санкции США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал санкции США и заявил, что они подрывают рынок свободных космических запусков. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что Россия теряет значительное количество заказов из-за американских ограничений. «В космической сфере рынка пусковых услуг, именно как слова "рынок", его больше не существует», — подчеркнул он.
Рогозин добавил, что Соединенные Штаты планируют с 1 января 2023 года юридически закрепить правило о запрете на запуск российскими ракетами космических аппаратов с комплектующими из США, а де-факто это уже существует на практике.
Тем не менее, есть страны, которые не только готовы, но и считают необходимым сотрудничество с «Роскосмосом», заключил глава корпорации.
Ранее в июне Рогозин заявил, что попросит главу НАСА Билла Нельсона убедить президента США Джо Байдена в необходимости «угомонить» сторонников санкций против российских предприятий. Глава «Роскосмоса» выразил надежду, что ему удастся объяснить отсутствие логики в ограничениях против российских предприятий.