Рогозин назвал условие выхода России из МКС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал условие выхода России из проекта МКС. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Госдуме по теме санкций Запада и мерам по минимизации их влияния на политику и экономику России, пишет ТАСС.

Материалы по теме Бремя первых 60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос В ожидании чуда Путин недоволен «Роскосмосом». Что ждет космические программы России?

«Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС — проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», — сказал Рогозин.

Он добавил, что совместная работа возможна лишь при «немедленном» снятии санкции. В ином случае госкорпорация будет разворачивать собственные национальные системы.

В конце 2020 года Минторг США опубликовал список с российскими и китайскими организациями, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. В частности, под американские санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс» и другие предприятия.