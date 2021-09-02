Рогозин назвал сроки появления российской орбитальной станции

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал сроки появления новой российской орбитальной станции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы «Роскосмоса», начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируют через пять-шесть лет. Об этом Дмитрий Рогозин сообщил в ходе марафона «Новое знание» в четверг.

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В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия может к 2025 году выйти из проекта Международной космической станции (МКС), и начнет работу над Российской орбитальной служебной станцией (РОСС). По словам Рогозина, создание РОСС потребует таких же затрат, как и поддержание российского сегмента МКС после 2025 года.

Базой РОСС станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально планировали отправить для стыковки с МКС в 2025 году. Для работы в составе РОСС модуль доработают, что может потребовать около двух лет. На первом этапе развертывания РОСС должна включать до четырех модулей — НЭМ, узловой модуль «Причал», базовый и шлюзовой модули. Реализация этого этапа намечена на период с 2030 по 2035 годы.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал в интервью каналу CNN об отношениях России и США. По его мнению, представители двух стран являются семьей на околоземной орбите. Так Дмитрий Рогозин прокомментировал свои слова, сказанные в июне, согласно которым американские санкции несовместимы с сотрудничеством России и США.