Рогозин заявил об уникальных возможностях нового аэропорта у Восточного

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что новый аэропорт, который строится у космодрома Восточный, будет обладать уникальными возможностями взлетно-посадочной полосы.

Он пояснил, что длина на первых этапах строительства достигнет 3,25 километра и в итоге составит 4,4 километра, что позволит принимать все типы самолетов, в том числе возвращаемые многоразовые блоки ракет.

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«То есть любые самолёты, и не только самолеты, но, в том числе, возвращаемые ракетные блоки, которые по-самолетному могут садиться на эту полосу... Вот такие требования у неё уникальные», — сказал Рогозин.

Он добавил, что взлетно-посадочная полоса на первом этапе строительства планируется к эксплуатации уже в 2023 году. На нее смогут приземляться в том числе грузовые самолеты, которые будут привозить на космодром тяжелые космические аппараты, запускаемые ракетами «Ангара».

Ранее Рогозин сообщил, что запуск ракет «Ангара» сверхтяжелого класса планируют начать в 2026 году. Ракеты сверхтяжелого класса отличаются повышенной грузоподъемностью и строятся по модульному принципу, то есть собираются из однотипных универсальных модулей. «Для того, чтобы добиться супертяжелого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем», — уточнил глава «Роскосмоса».

