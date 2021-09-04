Рогозин заявил о победе над коррупцией на космодроме Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция на космодроме Восточный побеждена. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

Рогозин отметил, что сейчас схема работы на космодроме стала намного прозрачнее. Он также пояснил, что многие украденные деньги вернули на стройку. В настоящий момент силовые структуры контролируют ход работ.

«Работа сопровождалась массовыми задержаниями и арестами казнокрадов. Эта стройка находится под микроскопом и телескопом контролирующих органов. Мы просто не допустим, чтобы здесь какие-то факты [коррупции] могли повториться», — заявил он.

Однако, по словам главы Роскосмоса, «нельзя сказать, что не будет никаких инцидентов в будущем», так как на стройке задействовано очень большое количество людей.

