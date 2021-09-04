Рогозин рассказал Путину о сроке эксплуатации ракеты Союз-2

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о сроке эксплуатации российской модернизированной ракеты «Союз-2». Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы госкорпорации, ракета-носитель будет эксплуатироваться еще около 10 лет, затем ей на смену придет новая многоразовая ракета.

«Я думаю, реально "Союз-2" уже в последней модернизированной версии с российской системой управления ещё лет 9-10 полетает. На смену ему придет возвращаемый многоразовый носитель», — заявил Рогозин.

Ранее глава «Роскосмоса» пригласил Путина посетить любой пуск с космодрома Восточный в Амурской области. «Приглашаю вас на пуск - любой», — сказал Рогозин во время демонстрации главе государства макета стартового комплекса «Союз» на космодроме. Путин спросил, все ли здесь работает, глава «Роскосмоса» ответил на этот вопрос утвердительно.

Президент прибыл в Амурскую область вечером в пятницу, 3 сентября, (в ночь на субботу, 4 сентября, по местному времени) после участия в Восточном экономическом форуме в Приморском крае.