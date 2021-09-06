Внук Королева рассказал о подробностях встречи с Илоном Маском

Андрей Королев — внук создателя советской космонавтики Сергея Королева — рассказал, что основатель компании SpaceX Илон Маск относится с огромным уважением к его деду. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

В разговоре с журналистами Андрей Королев раскрыл подробности встречи с Маском и экскурсии на заводе SpaceX. «Нас встретили по-королевски», — отметил Королев и подчеркнул, что Маск относится к его деду с огромным уважением. В частности, один из залов SpaceX назван в честь основоположника отечественной космонавтики.

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По его словам, пригласивший к себе Королева и его сына Павла Маск прилетел на личном самолете и приземлился в аэропорту, оборудованном прямо на заводе. «Так, как за ним охотятся, это не дай бог так жить», — отметил Андрей, заметив, что вместе с предпринимателем прибыли и журналисты. Королевым показали внутреннее устройство завода, продемонстрировав цеха, персонал и оборудование.

Внук Сергея Королева остался восхищенным высотехническим оснащением компании. По его словам, на сборке деталей SpaceX трудятся молодые и очень мотивированные сотрудники: «К сожалению, должен констатировать, что возрастной состав наших сборщиков немного отличается — это люди более старшей возрастной группы».

Ранее сообщалось, что Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука создателя советской космонавтики Андрея Королева и его сына Павла. Американский предприниматель известен своим уважительным отношением к Сергею Королеву. Например, под посвященной дню рождения конструктора публикацией «Роскосмоса» в Twitter Маск написал: «Он был великолепен».