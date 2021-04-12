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Космонавт рассказал о выборе Гагарина для полета в космос в последний момент

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Члены первого отряда космонавтов узнали кандидатуру на полет в космос в самый последний момент, когда ракета уже стартовала. Об этом РИА Новости рассказал советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов.

По его словам, выбор стоял между Юрием Гагариным и Германом Титовым. Решение принималось на заседании государственной комиссии на космодроме. «Нас там не было. Мы узнали о выборе только во время полета, когда услышали в радиопереговорах с Землей позывной Гагарина "Кедр"», — сказал Волынов.

Он отметил, что у Титова объективно было больше шансов полететь первым, так как он весил меньше. Это означало, что на его полет будет затрачено меньше топлива.

Ранее дочь Юрия Гагарина Елена говорила, что шансы ее отца выжить в космосе были меньше 50 процентов. Такого мнения придерживался конструктор Сергей Королев.

12 апреля 1961 года состоялся полет Гагарина в космос. Он провел там 108 минут. 6 августа Титов стал вторым человеком, совершившим орбитальный полет, и пробыл в космосе более 25 часов.

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