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Дочь Юрия Гагарина рассказала о его рисках погибнуть в космосе

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Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

Риски первого космонавта Юрия Гагарина погибнуть в космосе были больше 50 процентов. Такой точки зрения придерживался главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, рассказала в программе «Вести недели» на «Россия 1» дочь летчика, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина, сообщает РИА Новости.

«Сергей Павлович Королев считал, что шансов у Гагарина вернуться было совсем не 100 [процентов], а 50 или меньше», — сказала она, отметив, что во время космического полета было много ситуаций, когда космонавт мог умереть.

Ранее Елена Гагарина сообщила, что ее отец был заядлым охотником, и однажды в лесу на него прыгнула рысь. По ее словам, мужчину спасли молниеносная реакция и меткий глаз — он быстро увернулся и выстрелил в зверя.

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