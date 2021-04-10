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На месте приземления Гагарина откроется мемориальный комплекс

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Evgenia Novozhenina / Reuters

12 апреля состоится открытие мемориального комплекса на месте приземления Юрия Гагарина. Об этом сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что инициатором проекта выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Для посетителей Парка покорителей космоса уже были отреставрированы стелла и памятник первому советскому космонавту.

Кроме того, гости парка могут прогуляться по маршруту «108 минут» и почитать об истории освоения космоса на мемориальной стене.

Территориально парк разделен на две зоны: место посадки капсулы Гагарина и место приземления самого космонавта.

9 апреля Кремль раскрыл планы президента России Владимира Путина на День космонавтики. 12 апреля он посетит в Энгельсе Саратовской области музейный комплекс на месте приземления Гагарина.

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