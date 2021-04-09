Кремль раскрыл планы Путина на День космонавтики

Президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит в Энгельсе Саратовской области музейный комплекс на месте приземления космонавта Юрия Гагарина. Планы главы государства раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 9 апреля.

Кроме того, Путин проведет в режиме видеоконференции совещание по развитию космической деятельности в России.

«60 лет со дня полета в космос Гагарина — это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости», — сказал представитель Кремля.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос, в России памятную дату называют Днем космонавтики. 60 лет назад ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, совершившим полет в космос.