Россия
 
Последние новости
Стала известна реакция МИД на слухи о тайной высылке дипломатов России и Франции
В еще одном регионе России отменили самоизоляцию для граждан старше 65 лет
Последствия схода 18 нефтяных цистерн с рельсов под Хабаровском попали на видео
Володин поспорил с Мишустиным о зарплатах учителей
Россия потратит на транспортную инфраструктуру 780 миллиардов рублей
Лучшая боксерша мира снова победила и попала в историю спорта
Начались поставки нефтепродуктов из Белоруссии в российские порты
Зеленский отреагировал на санкции США против Коломойского
Шесть украинцев погибли в ДТП в Польше
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поздравил Терешкову и похвалил за работу в Госдуме

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес депутата Госдумы, первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Послание опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что она, покорив космос, «вписала героические, незабываемые страницы в историю нашей страны». Вместе с тем он похвалил Терешкову за ее работу, стремление быть сопричастной к судьбе России, общественную и законотворческую деятельность, которая в полной мере востребована государством.

Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Ярославской области. Свой полет она совершила 16-19 июня 1963 года. Корабль «Восток-5» облетел вокруг планеты 48 раз, на это потребовалось 70 часов и 50 минут. Она остается единственной женщиной, совершившей одиночный космический полет.

С 1966-го по 1989 год Терешкова являлась депутатом Верховного Совета СССР. Почти весь этот срок, с 1968-го по 1987-й, она возглавляла Комитет советских женщин. В 2011 году она попала в Государственную Думу от партии «Единая Россия».

За время работы в парламенте Терешкова, согласно базе Госдумы, является инициатором 19 законопроектов. Также 10 марта 2020 года она озвучила предложение убрать ограничения по числу президентских сроков для действующего президента.

Позднее депутат подтвердила, что после своей инициативы имела личный разговор с Путиным, но на вопрос о его содержании ответила: «Очень много хотите знать. А это секрет». Также она утверждает, что получила множество писем с благодарностями за «сохранение Владимира Владимировича».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Терешкова рассказала о секретном разговоре с Путиным
Улицу Терешковой захотели переименовать из-за поправок о президентских сроках
Терешкова рассказала о благодарности за «сохранение Путина»
Терешкова предложила дать возможность Путину снова избираться на пост президента