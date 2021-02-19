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Песков назвал достижением высадку американского Perseverance на Марс

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Первая фотография Марса после посадки Perseverance
Первая фотография Марса после посадки Perseverance
Фото : NASA/JPL

В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 19 февраля.

По его словам, подобные космические достижения являются достоянием человечества.

Песков отметил, что каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции «в хорошем смысле этого слова». Конкуренция способствуют развитию отрасли, добавил он.

«Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса», — заключил он.

Аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. В НАСА сообщили, что с поверхности Красной планеты получено уже два снимка. Посадка марсохода длилась около семи минут. Президент США Джо Байден поздравил специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства с успешной посадкой Perseverance.

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