Американский марсоход высадился на Красной планете

Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе. Об этом сообщили Twitter-аккаунте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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«Мы только что получили информацию, что Perseverance функционирует на поверхности Марса», — заявил диспетчер трансляции. Там уточнили, что получили уже два снимка с поверхности Красной планеты.

Посадка марсохода длилась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

В октябре прошлого года глава НАСА Джим Брайденстайн оценил шансы найти на планете Марс следы жизни. По его словам, следы существования жизни на Марсе пока так и не были обнаружены, однако вероятность этого продолжает расти. Глава НАСА также выразил уверенность в том, что исследования с помощью приборов, установленных на аппарате Perseverance, позволят собрать больше сведений о Марсе, в частности, собрать образцы грунта, а также подготовиться к пилотируемой экспедиции.