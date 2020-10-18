Глава НАСА оценил шансы найти следы жизни на Марсе

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн в ходе видеоконференции Марсианского общества оценил шансы найти на планете Марс следы жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Брайденстайн, следы существования жизни на Марсе пока так и не были обнаружены, однако вероятность этого продолжает расти. «Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом», — сказал он.

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Глава НАСА также выразил уверенность в том, что исследования с помощью приборов, установленных на аппарате Perseverance («Настойчивость»), позволят собрать больше сведений о Марсе, в частности, собрать образцы грунта, а также подготовиться к пилотируемой экспедиции. По оценке Брайденстайна, самый быстрый путь к этому — использование Луны. Он уточнил, что на естественном спутнике Земли можно проверить и отработать технологии, которые в дальнейшем можно применять на Марсе. «Преимущество Луны в том, что с нее за три дня можно вернуться. Если произойдет что-то плохое, мы сможем вернуться домой», — заметил он.

В мае 2020 года НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.