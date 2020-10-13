В России нашли способ догнать США по Луне

Россия могла бы догнать США по лунной программе, если бы создала ядерный буксир. Об этом заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

«Россия могла бы внести ключевой вклад в этот проект [Gateway], если бы все силы бросила на создание многоразового космического ядерного буксира для транспортного снабжения на маршруте Земля — Луна — Земля», — назвал эксперт способ догнать НАСА.

Специалист подчеркнул, что для того, «чтобы претендовать на важную роль, роль равноправного партнера в международной кооперации, нужно внести ключевой вклад в такой проект».

В сентябре исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что «Роскосмос» до конца текущего года запланировал подписание контракта, предполагающего разработку атомного космобуксира «Нуклон», который в 2030 году будет запущен к одному из спутников Юпитера. На это планируется выделить 4,2 миллиарда рублей.

В апреле 2018 года РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в проект, американских технических стандартов. Тогда же собеседник агентства высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

Тогда же ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

В апреле 2014 года Дмитрий Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.