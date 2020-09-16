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Россия запустит атомный «Нуклон»

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Роскосмос» до конца текущего года запланировал подписание контракта, предполагающего разработку атомного космобуксира «Нуклон», который в в 2030 году будет запущен к одному из спутников Юпитера, сообщил ТАСС исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Контракт на аванпроект по космическому комплексу "Нуклон" будет заключен к концу этого года. Космический буксир с атомным реактором из состава данного комплекса будет использоваться для полетов к дальним планетам Солнечной системы, его первая миссия запланирована на 2030 год», — заявил он.

По его утверждению, речь идет о полноценной научной программе.

Блошенко уверяет, что на первом этапе миссии, намеченном на 2030 год, буксир в космосе состыкуется с модулем полезной нагрузки и отправится к Луне, на орбите которой оставит научно-исследовательский спутник. В ходе второго этапа связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, вблизи которой также произойдет отделение соответствующего научного космического аппарата. Третий этап предполагает перелет к спутнику Юпитера.

Блошенко уточнил, что транспортно-энергетический модуль «Нуклон» будет строиться по принципу открытой архитектуры, а его главной особенностью станет ядерный реактор мегаваттного класса.

В августе 2019 года стало известно, что в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы» разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания ряда составных частей макета наземного прототипа транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса («ядерного буксира»).

В ноябре 2018 года в России был представлен облик «ядерного буксира».

В октябре государственный научный «Центр Келдыша» заявил об успешном завершении наземных испытаний системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Проект под названием «Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса» был в 2010 году одобрен комиссией при президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России. На его реализацию из бюджета выделили 17 миллиардов рублей.

В период с 1970 по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 год разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

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