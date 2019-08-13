«Роскосмос» похвалился «ядерным буксиром»

В рамках госпрограммы «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания ряда составных частей макета наземного прототипа транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса («ядерного буксира»), сообщается в годовом отчете «Роскосмоса» за 2018 год.

В документе говорится, что дальнейшая реализация проекта «Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса» планируется в рамках Федеральной космической программы. Другие подробности, касающиеся ТЭМ, не сообщаются.

В ноябре 2018 года в России был представлен облик «ядерного буксира».

В октябре государственный научный «Центр Келдыша» заявил об успешном завершении наземных испытаний системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

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«Росатом» неоднократно (в частности, в марте 2016-го) заявлял о планах изготовления к 2018 году опытного образца «ядерного буксира», предназначенного для полетов в дальнем космосе.

Проект под названием «Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса» был в 2010 году одобрен комиссией при президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России. На его реализацию из бюджета выделили 17 миллиардов рублей.

В период с 1970-го по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960-го по 1980 год разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

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