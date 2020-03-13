В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс

Перенос запуска европейско-российской марсианской астробиологической миссии ExoMars-2020 на 2022 год произошел не из-за пандемии COVID-19, а по причине неготовности системы посадки станции, сообщил ТАСС сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин.

По мнению специалиста, сложившаяся в мире вокруг коронавируса ситуация стала лишь предлогом для переноса миссии. В боязни сесть на Марс Родин обвинил Европу. «С технологической стороны посадка на Марс — чрезвычайно рисковое предприятие. Они осознают, что система сырая и что проще отложить запуск, чем идти на огромный риск», — сказал специалист.

Родин отметил, что все научное оборудование ExoMars-2020 готово, однако нахождение станции на Земле сопряжено с рисками. «Часть его компонентов может не пережить консервации, так как мы готовились к длительному перелету в космосе, а не к хранению в земных условиях. Что еще важнее, приоритетность всей миссии в целом снизится», — уточнил ученый.

Согласно SpaceNews, разрабатываемая европейской стороной парашютная система ExoMars-2020 отличается большими размерами и особой сложностью вследствие конструктивных особенностей посадочной платформы, созданной в России.

Накануне, 12 марта «Роскосмос» сообщил, что запуск ExoMars-2020 к Марсу переносится с текущего на 2022 год из-за «обстоятельств непреодолимой силы, вызванных ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе».

В сентябре 2019 года американское издание ArsTechnica написало, что парашютная система десантного модуля ExoMars-2020, не прошедшая удачного испытания, угрожает своевременному запуску одноименной миссии. Издание отметило, что за последние 60 лет была предпринята 21 попытка посадки на поверхность Марса, и только восемь завершились успешной работой спускаемого оборудования. Все оно было создано НАСА.

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В октябре 2016 года демонстрационный посадочный модуль Schiaparelli миссии ExoMars-2016 разбился о поверхность Марса. Причиной инцидента стала ошибка системы управления, из-за чего у 577-килограммового аппарата преждевременно отключились тормозные ракетные двигатели.

ExoMars-2020 должен стать продолжением ExoMars-2016. Россия для миссии предоставит ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода. Основное управление системами ExoMars-2020 будет осуществлять Европейское космическое агентство (ЕКА), которое передаст «Роскосмосу» посадочную платформу после схода с нее ровера.

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