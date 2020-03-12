США позволили России торговать «Союзами»

Госдепартамент США разрешил International Launch Services (ILS) торговать на американском рынке российскими ракетами легкого и среднего классов «Союз-2», говорится в сообщении компании.

Также власти страны позволили ILS предлагать услуги по доставке человека в космос на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС».

В настоящее время ILS (дочерняя компания Центра Хруничева из «Роскосмоса») на американском рынке, кроме продажи «Союз-2» и «Союз МС», занимается продвижением российских ракет «Протон-М» и семейства носителей «Ангара».

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В марте 2020 года американская компания SpaceX в 50-й раз посадила первую ступень ракеты Falcon 9 и в 20-й раз запустила к Международной космической станции грузовой космический корабль Dragon.

В феврале 2018 года пользователи Reddit, реагируя на на статью про ILS в американском журнале SpaceNews, опубликованную с пометкой «рекламный пост», сравнили ракеты «Протон-М» с отходами жизнедеятельности, а их запуск — с игрой в русскую рулетку.

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