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ЕС и Россия пока не полетят на Марс из-за «обстоятельств непреодолимой силы»

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Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Европейско-российская астробиологическая миссия Exomars-2020, запуск к Марсу которой был запланирован на июль-август текущего года, полетит к Красной планете в 2022 году, сообщает «Роскосмос».

К такому решению гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин и глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер пришли в результате телесовещания. В сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации, говорится, что завершение работ по ExoMars-2020 было бы нарушено, в частности, по словам Рогозина, из-за «обстоятельств непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе».

В сентябре 2019 года американское издание ArsTechnica написало, что парашютная система десантного модуля ExoMars-2020, не прошедшая удачного испытания, угрожает своевременному запуску одноименной миссии. Издание отметило, что за последние 60 лет на поверхность Марса была предпринята 21 попытка посадки, только восемь из которых завершились успешной работой спускаемого оборудования. Все оно было создано НАСА.

В октябре 2016 года демонстрационный посадочный модуль Schiaparelli миссии ExoMars-2016 разбился о поверхность Марса. Причиной инцидента стала ошибка системы управления, из-за чего у 577-килограммового аппарата преждевременно отключились тормозные ракетные двигатели.

ExoMars-2020 станет продолжением ExoMars-2016. Россия для миссии предоставит ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода. Основное управление системами ExoMars-2020 будет осуществлять ЕКА, которое передаст «Роскосмосу» посадочную платформу после схода с нее ровера.

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