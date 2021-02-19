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Байден поздравил НАСА с высадкой «Настойчивости» на Марсе

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден поздравил специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства с успешной посадкой на Марс аппарата Perseverance («Настойчивость»). Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы НАСА Стив Юрчик на брифинге, передает Space.com.

По его словам, через час после посадки ровера на Красной планете ему позвонил глава государства. «Первым делом он сказал: "Поздравляю, мужик!» — поделился Юрчик. Он добавил, что ни секунды не сомневался, что ему звонит Байден, потому что только президент мог поздравить его таким образом.

В разговоре с главой НАСА президент заявил, что гордится достижением американского космического ведомства, и попросил передать поздравления команде специалистов, задействованных в разработке, запуске и обслуживании марсохода. Американский лидер добавил, что хотел бы лично поздравить команду, и Юрчик заверил его, что это возможно.

Байден также написал в Twitter, что с силой науки и американской изобретательностью нет ничего невозможного.

Ранее ровер Perseverance успешно высадился на Марсе. Посадка марсохода длилась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Предыстория: Американский марсоход высадился на Красной планете
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