Американскую «Настойчивость» заправили российским плутонием

Марсоход НАСА Perseverance («Настойчивость»), установленный в головной части тяжелой ракеты Atlas 5 на космодроме на мысе Канаверал, получил радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ) с плутонием-238, наработанным в России и США, сообщает Spaceflight Now.

Издание отмечает, что РИТЭГ был доставлен к ракетной пусковой установке, поднят краном на высоту около 60 метров и установлен в заднюю часть ровера. 45-килограммовый источник питания с 4,8 килограмма диоксида плутония-238 оказался последним элементом, интегрированным в Perseverance перед его запуском, запланированным на последнюю неделю июля.

«РИТЭГ для ровера Perseverance включает небольшое количество плутония-238, произведенного по заказу Министерства энергетики в последние годы. Соединенные Штаты прекратили производство плутония-238 в 1988 году и правительство США закупало этот материал у России с 1992 года до конца 2000-х годов», — пишет издание.

Spaceflight Now напоминает, что РИТЭГ, разработанный Миннистерством энергетики США, имеет выходную мощность 110 ватт и предназначен для питания пары литий-ионных батарей, которые будут использоваться во время пиковой нагрузки Perseverance, когда потребляемая им мощность может достигнуть 900 ватт.

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В марте 2018 года журналист Space News Джефф Фоуст, ссылаясь на заявление директора отдела по изучению планет НАСА Джим Грин, сообщил в Twitter, что США наладили производство плутония-238 в достаточных для межпланетных миссий объемах, однако для ровера Perseverance используют старые запасы плутония-238.

В декабре 2015 года Окриджская национальная лаборатория, крупнейшая в системе национальных лабораторий Министерства энергетики США, сообщила о наработке первого за последние 30 лет плутония-238, производство которого в США было остановлено в конце 1980-х годов.

В 1992 году США подписали с Россией договор о закупке плутония-238 для своих космических программ. Соглашение предусматривало закупку материалов с изотопом общей массой от 10 до 40 килограммов и перестало действовать в 2009 году из-за реформ в российской ядерной отрасли.

Готовая к запуску в июле миссия НАСА включает однотонный ровер Perseverance и двухкилограммовый беспилотник вертолетного типа. Прибытие к Красной планете ожидается в феврале 2021 года. Ровер с беспилотником должны совершить мягкую посадку в ударном кратере Езеро, который, вероятно, в древности был наполнен водой.