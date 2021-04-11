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Дочь Юрия Гагарина рассказала о нападении рыси на отца в лесу

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На космонавта Юрия Гагарина однажды набросилась дикая рысь во время охоты в лесу. Мужчина чудом увернулся и выжил, рассказала в программе «Вести недели» на «Россия 1» его дочь, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина, передает РИА Новости.

Она отметила, что ее отец обладал молниеносной реакцией и метким глазом, которые спасли ему жизнь. «На охоте, во время одной из сложных долгих зимних охот, на него прыгнула рысь, на спину. Благодаря своей реакции ему удалось ее застрелить», — сказала Гагарина.

По ее словам, первый космонавт был страстным охотником, любил настоящую охоту, когда надо искать зверя и тратить на это время. Делал он это исключительно в компании друзей.

Елена Гагарина также поведала еще один малоизвестный факт об отце. Он ежедневно выводил всех соседей по подъезду на утреннюю зарядку, обзванивая квартиры.

Ранее начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов рассказывал, что поездки Юрия Гагарина были засекречены. Обычно он ездил в ЦК и ОКБ-1.

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