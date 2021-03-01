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Водитель Гагарина раскрыл секретные поездки космонавта

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Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Поездки первого космонавта Юрия Гагарина были засекречены. Об этом заявил бывший начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов, слова которого приводятся в материале на сайте ЦПК.

Миннизянов, который работает в ЦПК почти 55 лет, рассказал, что несколько раз по долгу службы подменял личного водителя Гагарина Бориса Бабкина. По словам Исфата Миннизянова, поездки первого космонавта были служебными и о них знал ограниченный круг лиц: «Мы не рассказывали о таких поездках, это была секретная информация». Как правило, Юрий Гагарин ездил в ЦК и ОКБ-1.

Также бывший водитель Центра подготовки космонавтов отметил, что несмотря на секретный статус передвижений Гагарина, сотрудники госавтоинспекции отдавали честь, когда автомобиль с первым космонавтом проезжал мимо постов. Примеры бесед, которые вели Гагарин и шофер, Миннизянов раскрывать отказался. Кроме того, водитель рассказал, что никогда не боялся ДТП или покушений, так как всегда был начеку.

Служебный автомобиль — черную «Волгу М-21»с государственным номером 84-61 ВГ — космонавт получил после своего полета. В данный момент машина расположена в одном из корпусов ЦПК рядом с тренажерами российского сегмента МКС.

Первый космонавт и сам водил машину — у него была личная черная «Волга М-21» с номером 78-78 МОД. Сейчас автомобиль находится возле Дома-музея родителей Гагарина в Смоленской области. Водительское удостоверение на имя Юрия Алексеевича Гагарина, которое было при космонавте в момент гибели, выставлено в экспозиции музея ЦПК.

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