Космонавт усомнился в версии Леонова о причинах гибели Гагарина

Летчик-космонавт Борис Волынов усомнился в версии космонавта Александра Леонова о причинах гибели первого человека, совершившего полет в космос, Юрия Гагарина. Об этом дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, версия первого человека, вышедшего в открытый космос, о том, что самолет Гагарина разбился из-за неосторожного маневра истребителя Су-15, который несанкционированно находился в районе тренировочного полета, неправдоподобна.

Волынов рассказал, что однажды на телевидении летчик-испытатель Степан Микоян также поставил версию Леонова под сомнение. Так, Леонов утверждал, что знал имя 90-летнего летчика, якобы ответственного за крушение самолета с Гагариным. Микоян же, в свою очередь, объяснил, что тоже знает всех испытателей, и никого из них рядом с местом происшествия быть не могло. Он также добавил, что провел эксперимент, в котором вокруг МиГ-15УТИ летали сверхзвуковые истребители, однако это не приводило ни к каким аварийным ситуациям.

Ранее Волынов раскрыл свою версию гибели Юрия Гагарина. По его словам, точно узнать, что случилось в тот день не представляется возможным. Однако, вероятно, причиной трагедии могло стать столкновение самолета Гагарина с метеозондом.

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области. Точная причина произошедшего не установлена.