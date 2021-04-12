Космонавты поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина

Космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили россиян с 60-летием полета на орбиту Юрия Гагарина. Видеообращение с борта Международной космической станции (МКС) опубликовано на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Кудь-Сверчков напомнил, что полет Гагарина в космос 12 апреля 1961 года стал поворотным событием в мировой истории. «В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история — история пилотируемых космических полетов», — заявил он.

Новицкий отметил, что советские конструкторы сделали страну первой космической державой. «Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса», — добавил Дубров.

Первый полет человека в космос длился 108 минут. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, совершила оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.

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