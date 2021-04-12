Космонавт раскрыл версию гибели Гагарина

Космонавт Борис Волынов раскрыл версию гибели первого человека, полетевшего в космос, Юрия Гагарина. Об этом дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, точно узнать, что случилось в тот день не представляется возможным. Однако, вероятно, причиной трагедии могло стать столкновение самолета Гагарина с метеозондом. Волынов отметил, что солдат мог запустить метеорологический шар-пилот, в который на большой скорости врезался летчик. При этом он подчеркнул, что разглядеть сам шар на высокой скорости заранее нельзя.

Ранее дочь летчика, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина рассказала, что риски первого космонавта погибнуть в космосе были больше 50 процентов. Такой точки зрения, по ее словам, придерживался главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев.

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области. Точная причина произошедшего не установлена.