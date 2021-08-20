Рогозин назвал способных бросить вызов Илону Маску российских специалистов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал российских специалистов, способных бросить вызов команде SpaceX американского изобретателя и миллиардера Илона Маска. По его словам, это новые кадры Самарского университета, цитирует РИА Новости пресс-службу Самарской области.

Отмечается, что гендиректор госкорпорации встретился с губернатором региона Дмитрием Азаровым в Ракетно-космическом центре «Прогресс», где стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку сотрудников космической отрасли.

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Рогозин подчеркнул, что на базе Самарского университета функционирует конструкторское бюро, подготавливаются новые поколения молодых ученых, конструкторов, инженеров, которые не останавливаются на достигнутом и готовы решать новые задачи.

«И, если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара», — заключил глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин обозначил миллиардерам цель космонавтики. Он подчеркнул, что это великое достижение человечества, которое должно быть нацелено не на поиски возможности бегства с планеты Земля, а на воссоздание условий для выживания людей, на сохранение родной планеты. Таким образом гендиректор госкорпорации прокомментировал дискуссию, касающуюся планов Илона Маска колонизировать Марс.

