Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обозначил миллиардерам цель космонавтики. Мнение главы госкорпорации приводит ТАСС.

«Мое мнение: космонавтика — великое достижение человечества. Нацелена она должна быть не на поиск возможности бегства с нашей планеты отдельно избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле, на сохранение нашей родной планеты вопреки ее оголтелой эксплуатации варварским капитализмом», — полагает Рогозин.

Таким образом гендиректор госкорпорации прокомментировал дискуссию, развернувшуюся во французской прессе, касающуюся планов американского инженера и главы компании SpaceX Илона Маска колонизировать Марс.

В августе Рогозин выступил за восстановление смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

В том же месяце SpaceX собрала прототип самой высокой в истории ракеты Starship, которую планирует использовать для полетов на Луну и Марс.