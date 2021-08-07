Рогозин назвал причину внезапного включения двигателей «Науки»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвал причину внезапного включения двигателей многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».

По его словам, это произошло из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления. «И все предсказать, как [себя] поведет вся система, было сложно», — сказал Рогозин.

29 июля РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП), сообщало, что двигатели «Науки», пристыкованной к Международной космической станции (МКС), незапланированно заработали.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.

