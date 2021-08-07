Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «Соловьев Live» выступил за восстановление смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически, это потворство агрессору», — сказал он.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, отменять мораторий в России нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки. Он также отметил, что понимает тех, кто желает максимального наказания для совершивших преступление над их друзьями и родственниками.

Мораторий на применение смертной казни в России был введен 16 апреля 1997 года.