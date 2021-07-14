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В СПЧ высказались против отмены моратория на смертную казнь

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Глава СПЧ Фадеев заявил, что в России нельзя отменять мораторий на смертную казнь

Отменять мораторий на смертную казнь в России нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки. Против отмены высказался глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

Он отметил, что понимает тех, кто желает максимального наказания для совершивших преступление над их друзьями и родственниками.

«Безусловно, они хотят растерзать и убить преступника. Не дай Бог оказаться на их месте, но убивать? Не знаю, это не по-христиански. Кроме того, никогда нельзя исключать вероятность ошибки», — уточнил глава СПЧ.

Фадеев также напомнил случаи, когда к смертной казни приговаривали невиновных людей. Вместе с тем приговоры оказывали негативное влияние на судей, добавил он.

«В СПЧ работает бывший судья Галина Осокина. И ей однажды пришлось приговорить человека к смертной казни. Она помнит этот день до сих пор», — заключил Фадеев.

Ранее Фадеев высказался против обязательной вакцинации от COVID-19 и отметил, что жителей России необходимо уговаривать делать прививки, а не заставлять.

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