Глава СПЧ предупредил об угрозе дискриминации из-за ковид-паспортов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что введение ковид-паспортов для привитых от коронавируса жителей страны может дискриминировать тех, кто не получил вакцину. Его слова приводит РИА Новости.

Фадеев заметил, что, несмотря на широкое обсуждение темы во всем мире, никто до сих пор не предъявил концепции, зачем вводить ковид-паспорта, какие будут последствия и результаты. «Никто не предоставляет расчетов, что в результате тех или иных действий замедлится распространение эпидемии или снизится смертность», — предупредил глава СПЧ.

При этом он отметил, что между строк читается, что речь идет о введении ограничений для непривитых граждан — по пересечению границ стран, участию в общественных мероприятиях, и даже при трудоустройстве.

«Речь идет о поражении части населения в своих правах. И это вызывает беспокойство мое и коллег по Совету по правам человека. Причем очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди», — заявил Фадеев, подчеркнув, что это дискриминация.

Ранее стало известно, что почти 60 процентов россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом.

В начале января президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче привитым гражданам особых сертификатов и их международном признании.