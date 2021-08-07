В МВД составили портрет среднестатистического российского преступника

Мужчины без постоянного источника дохода, а также ранее причастные к противоправным действиям чаще всего оказываются преступниками в России. Такой портрет составили в МВД, передает ТАСС.

Уточняется, что за шесть месяцев 2021 года в России сотрудники полиции выявили 446 тысяч человек, которые совершили преступления. Из них 64 процента (285 тысяч) не имеют постоянного источника дохода и 58 процентов (257 тысяч) ранее уже совершали преступления. Кроме того, каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на семь процентов, отметили в ведомстве.

Подавляющее большинство преступлений числится за мужчинами, гражданами России. На женщин приходится каждое шестое преступление, на иностранцев — менее четырех процентов. Всего за полгода в стране выявили 16 тысяч иностранных граждан, совершивших преступления, 80 процентов из них являются выходцами из стран СНГ.

По информации МВД, среди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась на 15 процентов и 12 процентов соответственно. Всего за шесть месяцев в России задержали более 13,7 тысячи несовершеннолетних злоумышленников и свыше 15,8 тысячи учащихся и студентов.

Ранее стало известно, что в России 11 осужденных на смертную казнь выйдут из тюрем в этом и в следующем годах, благодаря введенному в 1997 году мораторию, согласно которому смертный приговор заменили на срок лишения свободы до 25 лет. Всего в колониях особого режима в настоящее время находятся 538 осужденных, которым заменили смертный приговор на пожизненное лишение свободы.