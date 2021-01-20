В МВД заявили о росте преступности в России

В России выросло число преступлений. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По итогам 2020 года рост общего количества зарегистрированных преступлений составил один процент, тяжких и особо тяжких деяний — 14 процентов. На уровень криминальных проявлений повлияло возросшее число правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отметила Волк.

В интернете было совершено на 90 процентов больше преступлений, чем в 2019 году, а с помощью мобильных телефонов на 88 процентов больше.

15 января руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК России Константин Комарда заявил, что с 2013 года уровень правонарушения в этой сфере возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться на данный момент. «Сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве», — предупредил он.