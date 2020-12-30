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Названы регионы с наибольшим ростом преступности

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Фото: Pixabay

В 50 российских регионах зафиксировали рост числа преступлений за 11 месяцев этого года. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь-ноябрь 2020 года.

Регионами-лидерами по наибольшему приросту числа выявленных преступлений были назван Санкт-Петербург (на 12,2 тысячи), Москва (на 4,9 тысячи) и Новосибирская область (4 тысячи). При этом наибольшее снижение числа преступлений зафиксировано в Воронежской области, Северной Осетии и Тюменской области.

По оценке Генпрокуратуры, криминогенная ситуация в России по итогам 11 месяцев 2020 года остается относительно стабильной. Всего число зарегистрированных преступлений выросло на 1,2 процента и достигло почти 1,9 миллиона.

На города и поселки городского типа пришлось более 80 процентов от всех совершенных преступлений. За последние три года общий уровень преступности снизился, при этом по особо тяжким и тяжким преступлениям, наоборот, увеличился.

Ранее российский блогер Илья Варламов составил топ-10 самых опасных городов России за 2020 год. Возглавляет рейтинг город Кызыл — столица республики Тыва. На 100 тысяч жителей там приходится 35 убийств. Вторым самым опасным городом России оказался Магадан, а третьим — Улан-Удэ. На четвертой и пятой строчках оказались Благовещенск и Челябинск. Также в десятку самых опасных городов вошли Шахты Ростовской области, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва.

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