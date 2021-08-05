В России 11 осужденных на смертную казнь выйдут на свободу

В России 11 осужденных на смертную казнь выйдут из тюрем в этом и в следующем году, благодаря введенному в 1997 году мораторию, согласно которому смертный приговор заменили на срок лишения свободы до 25 лет. Такие данные приводит газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

Согласно материалу, всего в колониях особого режима сейчас находятся 538 осужденных, которым заменили смертный приговор на пожизненное лишение свободы. По данным ФСИН, практически все лица, которые все-таки смогут выйти на свободу, «совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений».

Эксперты отмечают, что пожизненное заключение было введено как замена смертной казни. «А замена на 25 лет назначалась тем, у кого, по мнению комиссии, были какие-либо смягчающие обстоятельства. К примеру, необоснованное назначение смертной казни или идеальное поведение», — уточнил криминолог Яков Гилинский.

Исключительная мера наказания могла быть назначена по закону за особо тяжкие преступления: например, убийство (в том числе при отягчающих обстоятельствах), за посягательство на жизнь и здоровье работника правоохранительных органов, государственного и общественного деятеля и геноцид.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, отменять мораторий в России нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки. Он также отметил, что понимает тех, кто желает максимального наказания для совершивших преступление над их друзьями и родственниками.

Мораторий на применение смертной казни в России был введен 16 апреля 1997 года.