Президентом Перу стал поддерживающий смертную казнь сельский учитель

Бывший сельский учитель Педро Кастильо победил на президентских выборах в Перу, сообщает Euronews. Кастилио, будучи кандидатом от леворадикальной партии «Свободное Перу», набрал 50,12 процента голосов. Президент страны Франсиско Сагасти официально поздравил своего преемника с победой.

Власти Евросоюза и США также признали результаты выборов, в Вашингтоне их охарактеризовали как «образец демократии в регионе».

Президентские выборы, первый тур которых состоялся 11 апреля, в силу глубоких экономических проблем в стране отличались высокой степенью поляризации общества и накалом политической борьбы. По итогам первого тура неожиданную победу одержал ранее никому не известный учитель из бедного горного региона Андес — Педро Кастилио, получивший 16,1 процента голосов избирателей. По данным электоральной статистики, его поддержали беднейшие сельские районы страны. Второе место с результатом 11,9 процента досталось кандидату от правоконсервативной партии «Народная сила» Кейко Фухимори.

Второй тур выборов, прошедший 6 июля, завершился практически равными результатами двух кандидатов, что послужило причиной пяти апелляций со стороны потерпевшей поражение «Народной силы». В понедельник, 19 июля, избирательная комиссия отклонила последний из них и Кейко Фухимори официально признала свое поражение.

Кастилио должен вступить в должность президента Перу 28 июля. В планах нового лидера — увеличение финансирования здравоохранения и образования, повышение налогов для горнодобывающего бизнеса и возвращение смертной казни. Будущий президент обещает построить в стране более справедливое, гуманное и суверенное общество, передает ТАСС.

Вместе с тем победа кандидата-социалиста грозит усугубить раскол перуанского общества. Лауреат нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса охарактеризовал итоги выборов как окончательное исчезновение свободы и демократии в Перу. Политолог из гарвардского университета Стивен Левицке и вовсе сравнил Педро Кастилио с чилийским президентом Сальвадором Альенде, свергнутым и убитым в результате военного переворота в 1973 году.