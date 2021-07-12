В МИД России заявили об уважительном отношении к итогам выборов в Молдавии

Захарова заявила о сотрудничестве и уважительном отношении к итогам выборов в Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об уважительном отношении к итогам выборов в Молдавии и готовности к сотрудничеству с новым парламентом. Об этом говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Москва внимательно следила за подготовкой и проведением досрочных выборов в парламент, наблюдатели входили в состав мониторинговых комиссий ряда международных организаций.

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«В предвыборный период МИД России неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов. Российская сторона, тем не менее, с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе», — подчеркнула Захарова.

Она выразила надежду на последовательную реализацию российско-молдавских договоренностей и отметила готовность Москвы ко взаимодействию со всем политическими силами республики.

По итогам обработки 99,9 процента протоколов голосования пропрезидентская партия, которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, получила 52,72 процента голосов на досрочных парламентских выборах в Молдавии. За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовали 27,23 процента избирателей, за партию «Шор» — 5,75 процента. По предварительным данным, «Действие и солидарность» получит число мандатов, достаточное для формирования правительства.

