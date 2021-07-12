Додон предсказал ухудшение отношений Молдавии с Россией

Бывший президент Молдавии и сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон предсказал стране ухудшение отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением Додон выступил после победы пропрезидентской партии «Действие и солидарность» на досрочных выборах в парламент республики.

Он поздравил партию и ее основательницу, президента Молдавии Майю Санду с победой и назвал итоги голосования демократической нормой. Додон отметил, что его блок в парламенте станет профессиональной оппозицией.

При этом бывший лидер страны выразил обеспокоенность возможной антироссийской политикой нового парламента, которая может привести к протестам в будущем. По его мнению, «Действие и солидарность» сосредоточится на объединении с Румынией.

По итогам обработки 99,9 процента протоколов голосования пропрезидентская партия, которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, получила 52,72 процента голосов на досрочных парламентских выборах в Молдавии. За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовали 27,23 процента избирателей, за партию «Шор» — 5,75 процента. По предварительным данным, «Действие и солидарность» получит число мандатов, достаточное для формирования правительства.